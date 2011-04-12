Украинско-российское сотрудничество в космической сфере имеет перспективы - Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что украинско-российское сотрудничество в космической сфере имеет хорошие перспективы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на встрече с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ сегодня в Киеве.

В частности, отметив, что сегодня празднуется 50-летие первого полета в Космос, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что наши страны сделали очень важный шаг, который будут помнить еще многие поколения.

«Но помнить надо делами. И я считаю, что развитие наших отношений в космической сфере имеет хорошие перспективы», - подчеркнул Президент Украины.

Он также поблагодарил В.ПУТИНА за решение направить вице-премьера РФ на празднование в Украине 90-летия космонавта Георгия Берегового.

«Это для меня большая честь, а с вашей стороны решение очень мудрое, поскольку направлено на укрепление двусторонних отношений», - сказал Президент Украины.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля В.ЯНУКОВИЧ в Донецкой области примет участие в торжествах, посвященных 90-летию со дня рождения летчика-космонавта СССР Георгия Берегового.