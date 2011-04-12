Минюст не подтвердил, но и не опроверг информацию об аресте счетов ДМКД

Министерство юстиции Украины, в подчинении которого находится Государственная исполнительная служба, не подтверждает, но и не опровергает информацию СМИ об аресте счетов ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» (ДМКД).

Об этом УНИАН заявили в пресс-службе Минюста, сославшись на то, что государственный исполнитель не имеет права предоставлять какую бы то ни было информацию об аресте счетов юридического лица.

В пресс-службе корпорации ИСД, в состав которой входит ДМКД, комментировать информацию об аресте счетов предприятия также отказались.

Вместе с тем, в ряде электронных СМИ 12 апреля появились сообщения о том, что 5 апреля этого года Государственная исполнительная служба арестовала счета ДМКД. По информации СМИ, арест был наложен во исполнение решения Лозаннского арбитражного трибунала, удовлетворившего иск компании Unibros Steel Co.Ltd (Кипр) к ДМКД на сумму 55 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в июле 2010 года ряд украинских СМИ со ссылкой на источник в Министерстве юстиции распространил информацию о том, что исполнительная служба Минюста наложила арест на имущество ДМКД, Алчевского металлургического комбината и Краматорского металлургического завод им. Куйбышева. Арест был наложен в связи с исполнением решений судов по взысканию в пользу "Метинвест Холдинга" с указанных предприятий долгов за сырье, которые в сумме составляли около 1,7 млрд. грн.

Справка УНИАН. Корпорация «Индустриальный союз Донбасса» основана в 1995 году и является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса.

В состав корпорации входят Алчевский металлургический комбинат, Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского, меткомбинат Dunaferr (Венгрия) и ISD – Huta Czestochowa (Польша).

В конце 2009 года 50% плюс 2 акции корпорации ИСД приобрела группа инвесторов во главе с российским бизнесменом Александром КАТУНИНЫМ и при участии «Внешэкономбанка» России. Собственниками 49,99% акций ИСД остаются Сергей ТАРУТА и Олег МКРТЧАН.