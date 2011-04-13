В Украине производство марганцевого концентрата выросло на 1,3 тыс. тонн

В Украине за январь-февраль 2011 г. производство марганцевого концентрата выросло на 1,3 тыс. тонн, или на 0,4%, относительно аналогичного периода 2010 г. - до 295,8 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).

Согласно сообщению, ОАО «Марганецкий горно-обогатительный комбинат» за указанный период увеличил производство марганцевого концентрата на 8,7 тыс. тонн, или на 5,2%, по сравнению с январем-мартом 2010 г. – до 173,3 тыс. тонн.

ОАО «Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат» за І квартал т.г. произвел 122,5 тыс. тонн марганцевого концентрата, что на 5,7%, или на 7,4 тыс. тонн, меньше, чем за аналогичный период 2010 г.

За указанный период ОГОК также произвел 90,2 тыс. тонн марганцевого агломерата – на 7,8 тыс. тонн (на 9,4%) больше, чем за январь-март 2010 г.

Как сообщал УНИАН, в Украине за 2010 г. производство марганцевого концентрата выросло относительно 2009 г. на 70,5%, или на 657 тыс. тонн, - до 1,5893 млн. тонн.