Правительство еще не решило, какое ведомство будет курировать горно-металлургический комплекс

Правительство до сих пор еще не решило, какое ведомство будет курировать горно-металлургический комплекс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК сообщил заместитель генерального директора объединения «Металлургпром» Александр ЗРАЖЕВСКИЙ, комментируя отсутствие представителей Кабинета министров на совещании.

Как сообщал УНИАН, до 16 мая в рамках проведения административной реформы Министерство промышленной политики Украины, курировавшее работу ГМК, будет ликвидировано. Функции Минпромполитики должны перейти к Государственному агентству по управлению корпоративными правами и имуществом.