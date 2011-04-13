Производители стиральных порошков в Европе оштрафованы за картельный сговор

Брюссель. Производители стиральных порошков в Европе - компании Procter & Gamble и Unilever - оштрафованы за картельный сговор на 315,2 млн. евро.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила сегодня пресс-служба Еврокомиссии.

По данным пресс-службы, в сговоре принимала участие также компания Henkel, которая получила иммунитет за его раскрытие.

Еврокомиссия отмечает, что сговор действовал с 7 января 2002 года по 8 марта 2005 года с целью стабилизации позиций на рынке и координации ценовой политики.

Компании координировали свою ценовую политику в Бельгии, Франции, Германии, Греции, Италии, Португалии, Испании и Нидерландах.