Украинские метпредприятия сократили убытки на 59,3%

Металлургические предприятия Украины за первый квартал 2011 года сократили убытки от реализации (операционной деятельности) на 59,3%, или 1,6 млрд. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 1,1 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель генерального директора объединения «Металлургпром» Александр ЗРАЖЕВСКИЙ сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК.

По его словам, объемы отгрузки металла метпредприятиями за январь-март т.г. увеличились на 9,5% – до 8,22 млн. тонн, выручка от реализации – на 54%, до 44 млрд. грн.

«Рост выручки вызван не только увеличением объемов реализации, но и повышением стоимости металлопродукции на 46% из-за роста цен на сырье и железнодорожные перевозки», – сказал А.ЗРАЖЕВСКИЙ.

По данным «Металлургпрома», во II квартале 2011 года в связи со снижением цен на металлопродукцию и дальнейшим ростом затрат финансовые показатели работы металлургической отрасли ухудшатся.

Как сообщал УНИАН, украинские метпредприятия за январь-февраль т.г. получили отрицательный финансовый результат (доналоговый убыток) в объеме 1,3 млрд. грн.

По итогам 2010 года отрицательный финансовый результат металлургической отрасли до налогообложения составил 3,8 млрд. грн.