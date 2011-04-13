Украинские металлурги в первом квартале увеличили производство на 2-10%

Украинские металлурги за январь-март 2011 года увеличили производство основных видов продукции на 2-10% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель генерального директора объединения «Металлургпром» Александр ЗРАЖЕВСКИЙ сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК.

По его словам, за первый квартал т.г. метпредприятия произвели 7,129 млн. тонн чугуна, что на 2%, или 153 тыс. тонн, больше, чем по итогам первого квартала 2010 года. Производство стали за указанный период выросло на 7%, или 572 тыс. тонн, – до 8,634 млн. тонн, производство общего проката – на 10%, или 728 тыс. тонн, – до 8,221 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году в Украине было произведено 27,355 млн. тонн чугуна, 32,682 млн. тонн стали и 30,649 млн. тонн общего проката.