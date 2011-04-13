В мае украинские метпредприятия планируют произвести 3,16 млн. тонн стали

В мае 2011 г. металлургические предприятия Украины планируют произвести 3,16 млн. тонн стали, 2,64 млн. тонн чугуна, 2,87 млн. тонн проката.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

Среднесуточное производство чугуна в мае ожидается на уровне 85,2 тыс. тонн, стали — 101,9 тыс. тонн, проката — 92,6 тыс. тонн.

Для обеспечения заявленных объемов производства на май металлургам необходимо 650 тыс. тонн аглоруды, 1,59 млн. тонн концентрата, 405 тыс. тонн агломерата, 1,005 млн. тонн окатышей, 990 тыс. тонн известняков, 1,38 млн. тонн металлургического кокса, 590 тыс. тонн металлолома.

По данным объединения «Укррудпром», заявки метпредприятий на май по известнякам и железорудному сырью обеспечиваются полностью, частично потребность метпредприятий будет обеспечена импортом 30 тыс. тонн окатышей и 60 тыс. тонн аглоруды.

По данным объединения «Укркокс», потребность металлургов в коксе на май обеспечивается полностью. Объем ожидаемых поставок украинских углей составит около 1,5 млн. тонн. По импорту планируется завезти около 680 тыс. тонн углей для коксования.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2011 г. в Украине планируется произвести 3,070 млн. тонн стали, 2,5 млн. тонн чугуна и 2,8 млн. тонн проката.