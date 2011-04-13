«Метинвест» привлек предэкспортную кредитную линию на 100 млн. долл.

Компания Metinvest B.V., являющаяся материнской компанией международной горно-металлургической вертикально интегрированной Группы «Метинвест», сегодня объявила о привлечении 3-летней предэкспортной кредитной линии на сумму 100 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Группы «Метинвест».

В сообщении отмечается, что организатором привлечения выступил UniCredit. Кредитная линия будет использована для пополнения рабочего капитала компании и финансирования инвестиционных проектов, предусмотренных долгосрочной стратегией компании.

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью.

В структуру Группы входят добывающие и металлургические предприятия, находящиеся в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Группа «Метинвест» состоит из трех производственных дивизионов: Дивизион угля и кокса, Горнорудный дивизион и Дивизион стали и проката.

Основными акционерами «Метинвест» являются Группа СКМ (75%) и «Смарт-Холдинг» (25%), совместно управляющие компанией.

Metinvest B.V. является материнской компанией Группы «Метинвест».