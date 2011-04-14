В Запорожской области начата подготовка к строительству горно-обогатительного комбината

В Ореховском районе Запорожской области начата подготовка к строительству горно-обогатительного комбината полного цикла – Васинивского ГОК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской областной госадминистрации, проект реализует «Индустриальная группа «Магнетит».

«Промышленная зона предприятия расположена на территории Преображенского и Кировского сельских советов. Общая площадь составляет 772 га. Ориентировочная стоимость проекта - 1 млрд. долларов. На данном этапе «Индустриальная группа «Магнетит» проводит подготовительную работу, технико-экономическое обоснование, согласование с соответствующими службами и т.п.», - сообщили в ЗОГА.

По информации пресс-службы, председатель ЗОГА провел встречу с руководством компании, по итогам которой было объявлено, что инвестиционный проект предполагает возмещение не менее 1% с доходов на развитие территорий и около 300 тысяч гривень предприятие готово вложить в этом году.