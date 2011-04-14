Чистая прибыль «АрселорМиттал Кривой Рог» в 2010 году составила 1,2 млрд. грн.

Чистая прибыль ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» по итогам 2010 года составила 1 млрд. 209,4 млн. грн., тогда как 2009 год меткомбинат закончил с убытком в 120 млн. грн. Об этом сообщается в финансовом отчете предприятия, размещенном на сайте ГКЦБФР.

Согласно финотчету, кредиторская задолженность комбината по итогам 2010 года увеличилась на 1 млрд. 212 млн. грн. (на 7,5%) - до 3 млрд. 785 млн. грн. Вместе с тем дебиторская задолженность составила 5 млрд. 315 млн. грн., что на 153 млн. (на 2,9%) больше, чем по итогам 2009 года.

Справка УНИАН. ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн. тонн проката, около 7 млн. тонн стали и более 6,7 млн. тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Африки и Европы.

В 2010 году «АрселорМиттал Кривой Рог» увеличил производство основных видов продукции на 19,3-21,6% по сравнению с 2009 годом.