Новым гендиректором «Лугансктепловоза» избран Сергей Михеев

Новым генеральным директором ХК «Лугансктепловоз» на сегодняшнем общем собрании акционеров избран Сергей МИХЕЕВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, ранее С. МИХЕЕВ исполнял обязанности коммерческого директора компании.

Согласно сообщению, до этого пост гендиректора «Лугансктепловоза» занимал Виктор БЫКАДОРОВ. Сегодня он избран членом наблюдательного совета.

Кроме того, собрание акционеров упразднило должность председателя правления и изменило форму организации предприятия с ОАО на публичное акционерное общество (ПАО).

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" - крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных и маневровых тепловозов, электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов. Собственником 76% акций предприятия является "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод».