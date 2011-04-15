Рост промпроизводства в марте составил 12,8%

В Украине рост промышленного производства в марте текущего года по сравнению с мартом 2010 года составил 8%, в январе-марте 2011 года к аналогичному периоду 2010 года – 9,7%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в марте т.г. по сравнению с февралем рост промпроизводства составил 12,8%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в марте т.г. против марта 2010 года по отраслям составил: в добывающей промышленности – 3,8% (к февралю т.г. – 14,6%), в том числе в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – 4,2% (к февралю т.г. – 15,2%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – 3,5% (к февралю т.г. – 14,3%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в марте т.г. по сравнению с мартом 2010 года составил 8,1% (к февралю т.г. – 15,1%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксирован спад на уровне 2,8% (к февралю т.г. – рост 19,5%).

В легкой промышленности зафиксирован рост объемов производства на уровне 16,4% (к февралю т.г. – 10,9%), в том числе в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – 18,2% (к февралю т.г. – 10,6%), в производстве кожи, изделий из нее – 10,1% (к февралю т.г. – 12,2%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, рост производства в марте т.г. против марта 2010 года составил 13,5% (к февралю т.г. – 14,6%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – 0,2% (к февралю т.г. – 15,1%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – спад 12,4% (к февралю т.г. – рост 5,5%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксирован рост объемов производства на 10,7% (к февралю т.г. – рост 14%), в том числе в химическом производстве – 12,2% (к февралю т.г. – рост 12,8%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 4,4% (к февралю т.г. – рост 19,6%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – 22,2% (к февралю т.г. – рост 31,2%).

В металлургии и производстве готовых металлических изделий в марте т.г. по сравнению с мартом 2010 года рост производства составил 5,7% (к февралю т.г. – рост 12,5%), в машиностроении зафиксирован рост на уровне 22,8% (к февралю т.г. – рост 14,6%), в частности, в производстве машин и оборудования – 7,1% (к февралю т.г. – рост 10,9%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – 19,2% (к февралю т.г. – рост 10,4%), в производстве транспортного оборудования – 38,5% (к февралю т.г. – рост 19,6%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 13,8% (к февралю т.г. – рост 1%).

Справка УНИАН. В Украине рост промышленного производства в декабре 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года составил 12,5%, в январе-декабре 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года рост промпроизводства составил 11%.

В декабре против ноября 2010 года зафиксирован рост на уровне 4,7%.

Рост промпроизводства в январе-феврале 2010 года против января-февраля 2009 года составил 9,4%.