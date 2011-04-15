Клюев: инновационная программа СНГ повысит конкурентоспособность национальных экономик

Принятие и реализация Межгосударственной программы инновационного сотрудничества стран СНГ позволит повысить эффективность производства и общую конкурентоспособность национальных экономик.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ, комментируя результаты 49-го заседания Экономического совета СНГ, на котором обсуждался ход подготовки программы и ее содержание.

По словам А.КЛЮЕВА, в программе речь идет о замещении старых технологических укладов и переходе на новые, в основу которых будут положены информационные, нано- и биотехнологии. Главная цель программы – модернизация национального производства, в том числе повышение его энергоэффективности.

«Мы должны строить наше сотрудничество в рамках СНГ на новой технологической платформе – использовать современные информационные технологии. Сегодня люди могут свободно и независимости от места расположения участвовать в процессе создания инноваций в любой отрасли экономики», – отметил А.КЛЮЕВ.

По его словам, речь идет в первую очередь об интеллектуальном сотрудничестве.

Первый вице-премьер-министр Украины подчеркнул, что в современном мире именно интеллектуальная, инновационная составляющая является самым важным конкурентным продуктом.

А.КЛЮЕВ также сообщил, что на заседании рассматривались вопросы повышения продовольственной безопасности, в частности, был одобрен план мероприятий по взаимному обеспечению базовыми продуктами питания.

Кроме того, участники заседания обсудили ход подготовки Межгосударственной выставки, посвященной 20-летию СНГ, которая должна открыться в конце июня в Москве. По информации А.КЛЮЕВА, в рамках выставки 29 июня предлагается провести День Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Ялте проходит 49-е заседание Экономического совета СНГ.