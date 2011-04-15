Шувалов: российские трубники недовольны защитой от украинских конкурентов

Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь ШУВАЛОВ заявляет о недовольстве российских производителей труб и кондитерских изделий защитой их интересов от конкурентов из Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на международном инвестиционном форуме «Ялтинские деловые встречи» в Крыму.

По словам вице-премьера правительства РФ, Украина сидит на двух стульях - хочет участвовать и в зоне свободной торговли СНГ, и в зоне свободной торговли с Европейским Союзом.

"Скорее, это экспертная оценка, это неофициальная позиция Российской Федерации: Украина окажется зажатой между двумя этими сложными форматами, а это не вполне комфортная ситуация", - сказал он.

И.ШУВАЛОВ считает, что Украина при открытии своего рынка в рамках зоны свободной торговли с ЕС ощутит низкую конкурентоспособность украинских товаропроизводителей - пользуясь режимом свободной торговли, украинские товары станут перемещаться на рынки стран СНГ, прежде всего, на российский рынок. "В этих условиях Россия и ее партнеры по Таможенному союзу, а, возможно, и другие страны СНГ вынуждены будут принимать необходимые защитные меры", - заявил вице-премьер РФ.

"Уже сейчас это для нас чувствительная тема. Наши промышленники и аграрии вполне справедливо упрекают нас в том, что мы плохо защищаем (российские) интересы от украинских конкурентов - об этом, в частности, говорят нам российские трубники, недовольные параметрами квот на украинскую трубную продукцию, об этом же говорят и наши кондитеры, отмечая резкий рост поставок украинской карамельной продукции на российских рынок. Действительно, при сложившихся низких импортных пошлинах на сахар, украинская карамель всегда будет более конкурентоспособной, чем российская", - сказал И.ШУВАЛОВ.