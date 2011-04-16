Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает полета второго украинского космонавта в космос.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Енакиево Донецкой области.

«Мы видим, что не за горами полет нашего космонавта», - отметил Президент.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что полет не является самоцелью, главное - использовать его для научной работы и технического развития страны.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, во время визита в Украину премьер-министра Российской Федерации Владимира ПУТИНА 12 апреля обсуждался вопрос развития отношений двух стран в аэрокосмической и ракетной отраслях.

«Мы видим, что совместные проекты нас только усилят», - отметил В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что такая совместная деятельность создаст условия для развития не только космической сферы, но и других отраслей, требующих высоких технологий.

Президент подчеркнул, что Украина входит в пятерку космических государств, и поэтому будет делать все, чтобы развивать эту отрасль.

При этом он заявил, что Украина будет работать в этой сфере не только с Россией, но и с другими странами. В частности он напомнил о строительстве в Бразилии космодрома при участии нашей страны.

Говоря о сотрудничестве с другими странами, В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что в ближайшее время будет запущен очередной украинский спутник. При этом Президент не уточнил, о каком спутнике идет речь.

Также глава государства подчеркнул, что Украина будет и далее развивать такие программы как «Січ-2», «Днепр», «не сказано последнее слово и по программе «Морской старт».