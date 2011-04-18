Гендиректора «Метинвеcта» Игоря Сырого признали лучшим топ-менеджером Украины

Генеральный директор металлургической компании «Метинвест» Игорь СЫРЫЙ признан лучшим топ-менеджером Украины в рейтинге «ТОП-100» издательства «Экономика». Об этом УНИАН сообщили в компании «Метинвест».

Также И.СЫРЫЙ одержал победу в номинациях «Лучший менеджер – лидер команды» и «Лучший антикризисный менеджер».

Рейтинг «ТОП-100» издательства «Экономика» является престижным экспертным рейтингом в Украине по оценке эффективности менеджмента и компаний лидеров украинского бизнеса. Как сообщили в издательстве, эксперты при составлении рейтинга на лидирующие позиции предлагали руководителей, компаний которых ориентированы на постоянное развитие и гибко реагируют на любые изменения в условиях рынка. Также важными показателями для вхождения в рейтинг была степень клиентоориентированности компании, умение ее руководителя быть командным игроком, доказывающим свой профессионализм принятием стратегически верных решений.

Основой высокой оценки топ-менеджера Метинвеста стала эффективность бизнес-модели компании в условиях кризиса в мировой сталелитейной отрасли в 2008-2010 гг.

Как сообщалось ранее, согласно новой стратегии Метинвеста, принятой в начале текущего года, компания с 2011 года планирует работать на принципах усиления вертикальной интеграции посредством переработки всего объема собственного сырья в сталь и повышения производственной эффективности металлургических предприятий с тем, чтоб в текущем году объем производства стали превысил 14 млн. т., а в долгосрочной перспективе достиг 25 млн. т в год.

На данный момент, сообщили в компании, в «Метинвесте» на завершающем этапе находится внедрение инициатив, направленных на развитие навыков реализации крупных проектов капитальных инвестиций, повышения эффективности продаж и совершенствования корпоративной культуры, основанной на общих ценностях.

«В такой ответственный период развития компании, ключевым приоритетом остается слаженная командная работа под руководством успешного и эффективного топ-менеджера», - отмечают в «Метинвеcте».

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. В структуру Группы входят добывающие и металлургические предприятия, находящиеся в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Группа «Метинвест» состоит из трех производственных дивизионов: Дивизион угля и кокса, Горнорудный дивизион и Дивизион стали и проката.

Основными акционерами «Метинвест» являются Группа СКМ (75%) и «Смарт-Холдинг» (25%), совместно управляющие компанией. Metinvest B.V. является материнской компанией Группы «Метинвест».

Игорь Сырый - с 2006 занимает пост Генерального директора ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ». В 2002-2006 гг. работал старшим менеджером ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» (Донецк, Украина). В 1999-2002 — старшим консультантом PricewaterhouseCoopers (Киев, Украина). И.Сырый имеет степень Магистр управления бизнесом (MBA) Cornell University (США). Является сертифицированным финансовым аналитиком (CFA), а также членом Ассоциации дипломированных бухгалтеров (ACCA).

***Рейтинг «ТОП-100» издательства «Экономика» проводится в Украине уже более 10 лет и оценивает эффективность менеджмента и компаний лидеров украинского бизнеса. Экспертами рейтинга выступают руководители компаний и организаций – бизнес-лидеров в различных отраслях экономики Украины.

В этом году первую десятку лучших составили: Игорь Сырый («Метинвест»), Борис Тимонькин («Укрсоцбанк»), Виталий Антонов («Галнафтогаз»), Игорь Литовченко («Киевстар»), Максим Тимченко («ДТЭК»), Игорь Гордиенко («ИНГО Украина»), Сергей Оксанич («Кинто»), Филя Жебровская («Фармак»), Олег Попов («СКМ»), Александр Федченко («Инком»).