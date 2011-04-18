Мировое потребление стали в этом году вырастет на 5,9% - World Steel Organisation

Рост объемов потребления стали в мировой экономике достигнет в текущем году 5,9%. С таким прогнозом выступила сегодня Всемирная ассоциация производителей стали /World Steel Organisation/.

При этом в 2012 г., по оценкам экспертов Ассоциации, спрос на сталь в мире вырастет еще на 6%. Во многом этот прирост будет обеспечиваться экономикой Китая, передает ПРАЙМ-ТАСС.