Самый высокий рост промпроизводства зафиксирован в Ивано-Франковской области – 36,2%

Самый высокий рост промышленного производства в Украине в марте 2011 года против показателя марта 2010 года зафиксирован в Ивано-Франковской области – 36,2%, самый большой спад отмечен в Черновицкой области – 15,3%.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

Согласно сообщению, в пятерку областей-лидеров роста промышленного производства вошли: Ивано-Франковская область (март 2011 г. к марту 2010 г. – 36,2%, январь-март 2011 г. к январю-марту 2010 г. – 28,1%, март к февралю 2011 года – 3,9%), Львовская область (март 2011 г. к марту 2010 г. – 26,9%, январь-март 2011 г. к январю-марту 2010 г. – 19,8%, март к февралю 2011 года – 23,1%), Кировоградская область (март 2011 г. к марту 2010 г. – 19,8%, январь-март 2011 г. к январю-марту 2010 г. – 22,4%, март к февралю 2011 года – 34,8%), Донецкая область (март 2011 г. к марту 2010 г. – 15,7%, январь-март 2011 г. к январю-марту 2010 г. – 19,1%, март к февралю 2011 года – 12,5%), Киевская область (март 2011 г. к марту 2010 г. – 14,4%, январь-март 2011 г. к январю-марту 2010 г. – 12,3%, март к февралю 2011 года – 14,8%).

При этом сообщается, что в марте 2011 года против декабря 2010 года зафиксирован спад промпроизводства в 4 областях Украины: в Черновицкой области (март 2011 г. к марту 2010 г. – спад 15,3%, январь-март 2011 г. к январю-марту 2010 г. – рост 7,7%, март к февралю 2011 года – рост 4,2%), Херсонской области (март 2011 г. к марту 2010 г. – спад 5,7%, январь-март 2011 г. к январю-марту 2010 г. – спад 3,1%, март к февралю 2011 года – рост 14,1%), Полтавской области (март 2011 г. к марту 2010 г. – спад 3,1%, январь-март 2011 г. к январю-марту 2010 г. – спад 1,5%, март к февралю 2011 года – рост 11,4%), Хмельницкой области (март 2011 г. к марту 2010 г. – спад 1,4%, январь-март 2011 г. к январю-марту 2010 г. – рост 8,1%, март к февралю 2011 года – рост 11,6%).

Как сообщал УНИАН, в Украине рост промышленного производства в декабре 2010 года, по сравнению с декабрем 2009 года, составил 12,5%, в 2010 году по сравнению с 2009 годом рост промпроизводства составил 11%.

В декабре против ноября 2010 г. зафиксирован рост на уровне 4,7%.