Рост промпроизводства в Украине по итогам 2011 года составит 6,5% - эксперты

Эксперты «ИНГ Банк Украина» ожидают роста промышленного производства в Украине по итогам 2011 года на уровне 6,5%.

Об этом говорится в ежедневном обзоре финансовых рынков, подготовленном аналитиками банка.

В банке напомнили, что по итогам марта темпы роста промышленного производства замедлились (8%). Рост по-прежнему обеспечивают экспортно-ориентированные секторы.

При этом эксперты отмечают, что контроль цен оказывает негативное влияние на динамику пищевой промышленности. Темпы роста промышленного сектора в марте незначительно снизились (8% в годовом исчислении) по сравнению с январем и февралем (9,7% и 11,5%, соответственно). «Замедление темпов роста соответствует ожиданиям и не

отражает снижения потенциала основных секторов промышленности в краткосрочной перспективе», - отмечают эксперты.

Также сообщается, что более высокая база сравнения в марте 2010 г., чем в январе и феврале, также повлияла на снижение темпов роста промышленного производства в годовом исчислении в марте 2011 г. «Таким образом, мы полагаем, что высокий показатель роста в апреле 2010 г. (17,4%) приведет к тому, что темпы роста в апреле 2011 г. также снизятся», - говорят в банке.

Химическая промышленность и машиностроение стали лидерами роста в марте (12,2% и 22,8%) на фоне высокого внешнего спроса. В частности, цены на ключевую продукцию украинской химической промышленности – аммиак – в марте возросли на 3,6% за месяц, тогда как рост в годовом исчислении составил 28,2%.

Кроме того, эксперты банка обращают внимание, что жесткое административное регулирование цен на продукты питания привело к тому, что пищевая промышленность в прошлом месяце показала наихудшую динамику (-2,8% в годовом исчислении). Металлургическая промышленность продемонстрировала умеренный рост (5,7%) вследствие волатильного спроса на продукцию на внешнем рынке.

«Мы сохраняем наше мнение относительно того, что промышленность и далее будет основным фактором, обеспечивающим рост украинской экономики в текущем году, - отмечают эксперты. - Мы сохраняем наш прогноз роста промышленного производства на уровне 6,5% по итогам 2011 г.».

Справка УНИАН. В Украине рост промышленного производства в марте текущего года по сравнению с мартом 2010 года составил 8%, в январе-марте 2011 года к аналогичному периоду 2010 года – 9,7%.

Рост промышленного производства в Украине в декабре 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года составил 12,5%, в январе-декабре 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года рост промпроизводства составил 11%.