Производство аммиака в первом квартале выросло на 34,3%

Предприятия химической промышленности Украины в январе-марте 2011 года увеличили производство аммиака на 34,3% по сравнению с аналогическим периодом 2010 года – до 1 млн. 316 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в марте 2011 г. производство аммиака в Украине увеличилось на 10,3% по сравнению с февралем 2011 года и на 15,3% по сравнению с мартом 2010 года – до 453 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году предприятия химической промышленности Украины увеличили производство аммиака на 37,3% по сравнению с 2009 годом – до 4 млн. 163 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями аммиака в Украине являются ОАО «Одесский припортовый завод», ОАО «Концерн «Стирол» (Горловка, Донецкая обл.), Северодонецкий «Азот» и ОАО «ДнепроАзот» (Днепродзержинск).