В Украине в марте рост индекса производства базовых отраслей составил 8,5%

В Украине в марте 2011 года рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) составил 8,5% в годовом выражении против 10,5% в феврале 2011 года.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

НБУ не предоставляет данных ИПБО за январь-март 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Среди основных причин замедления роста ИПБО в Нацбанке называют снижение внешнего спроса в результате нестабильной политической ситуации в Северной Африке и высокую базу сравнения прошлого года.

Рост промышленного производства в марте т.г. составил 8% по сравнению с 11,5% в феврале. Наибольшее замедление роста состоялось в экспортно ориентированных отраслях – металлургии (с 17,4% в феврале в годовом измерении до 5,7% в марте) и машиностроении (с 30,1% до 22,8% соответственно).

Стабильный рост реальной заработной платы, отмечают в Нацбанке, продолжал поддерживать внутренний потребительский спрос, о чем свидетельствуют высокие темпы роста оборота розничной торговли – 14,9% в марте.

Рост объема строительных работ в марте т.г. составил 7,7% (в феврале – 6,1%).

В сельском хозяйстве благодаря постепенному наращиванию поголовья скота рост производства в марте составил 5,9%.

«По нашим оценкам, рост ВВП в марте замедлился и составил около 5% в

годовом измерении, за I квартал его прирост находился в пределах 5-6%», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.

Справка УНИАН. По оперативным данным Государственного комитета статистики Украины, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2010 году по сравнению с 2009 годом составил 4,2%.

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило 15,1% по сравнению с 2008 годом.