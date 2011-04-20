Россия намерена закупить в Украине 60 самолетов Ан-70

Россия планирует закупить в Украине 60 самолетов Ан-70. Об этом сообщил министр обороны Российской Федерации Анатолий СЕРДЮКОВ, посещая вместе с министром обороны Украины Михаилом ЕЖЕЛЄМ Государственное предприятие “Антонов” в Киеве 19 апреля.

Как сообщается на сайте МОУ, по итогам посещения А.СЕРДЮКОВ сообщил журналистам, что, начиная с 2015-2016 гг., российское оборонное ведомство планирует начать закупку новых серийных военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки Ан-70 и модернизированного тяжелого транспортного самолета Ан-124-100 “Руслан”.

«Программа Ан-70 уже включена в государственную программу вооружения Российской Федерации до 2020 года. В целом, объем заказов на новые Ан-70 будет составлять 60 самолетов», – сообщил А.СЕРДЮКОВ.

Он также отметил, что Министерство обороны Российской Федерации на данном этапе ведет все необходимые работы по завершению программы государственных испытаний и сертификации самолета в России.

«Нам очень нравится и необходим этот самолет», – подчеркнул А.СЕРДЮКОВ.

Глава российского оборонного ведомства также сообщил, что в рамках украинско-российской кооперации Министерство обороны России на протяжении ближайших 5 лет планирует провести модернизацию имеющихся Ан-124 “Руслан”, а с 2015-2016 гг. - начать закупку новых модернизированных “Русланов” в Украине.

Справка УНИАН. Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки.

Совместная программа военно-транспортного самолета Ан-70 осуществлялась согласно подписанным договорам России и Украины о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности в 1993 и 1999 гг.. Уже с 2000 года Россия выражала сомнение в целесообразности продолжения проекта. В мае 2006 года российская сторона официально заявила о выходе из этого проекта. Однако потом появились сообщения о том, что Россия намерена вернуться к его реализации.

Протокол возобновления работ между РФ и Украиной по проектированию и изготовления самолета Ан-70 был подписан в августе 2009 года. В октябре было заключено дополнительное соглашение на проплату первого транша - 150 млн. рублей для завершения летных испытаний Ан-70. С начала 2010 года, по информации Минобороны, в бюджете России на эти цели предусмотрено около 500 млн. рублей.

Главными заказчиками самолета являются Министерства обороны России и Украины.