Фирташ ведет переговоры о консолидации внешней политики с россиянами

Бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ ведет переговоры о консолидации экспортной политики украинских и российских производителей минеральных удобрений на внешних рынках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Group DF заявил сегодня в ходе заседания Союза химиков Украины.

По словам Д.ФИРТАША, для украинских химиков сегодня очень важна консолидация с российскими химическими предприятиями на внешнем рынке минеральных удобрений.

«Мы проводим переговоры с российскими коллегами – это достаточно большая российская группа, не хочу пока их называть. Я думаю, что мы с ними выйдем на какое-то понимание и будем совместно продавать нашу продукцию на мировом рынке минеральных удобрений», - отметил Д.ФИРТАШ.

Он также подчеркнул, что украинские производители минеральных удобрений должны определиться с тем, кто и как будет представлять их интересы на внешнем рынке.

«У белорусских производителей калийных удобрений уже есть хороший опыт создания единого торгового дома, который представляет их интересы на внешнем рынке», - добавил Д.ФИРТАШ.

Как сообщалось, Д.ФИРТАШ взял курс на скупку химических активов в Украине, заявив о желании создать крупную химическую компанию, которая бы консолидировала все отечественные химические предприятия. В марте стало известно, что Д.ФИРТАШ купил черкасский "Азот", в сентябре 2010 было объявлено, что концерн "Стирол" вошел в Ostchem Group – химический холдинг в составе Group DF, а в начале февраля подтвердилось приобретение бизнесменом северодонецкого "Азота". В Украине Group DF контролирует также "Ринеазот". Таким образом, под контролем Д.ФИРТАША почти 70% производства аммиака в стране, около 60% – карбамида и 100% – аммиачной селитры.