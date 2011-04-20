Украина отправляет в Ирак первую партию бронетранспортеров БТР-4.

Как передает корреспондент УНИАН, Государственное предприятие «Завод им. Малышева» сегодня отгрузило из своей территории для отправки Вооруженным силам Багдада 26 единиц техники.

По словам и.о генерального директора ГП «Завод им. Малышева» Владимира МАЗИНА, поставки военной техники осуществляются в рамках контракта между Украиной и Ираком, который был подписан в 2009 году.

БТР-4 разработаны Харьковским конструкторским бюро им. Морозова, и первая партия машин для Ирака изготовлена на производственной базе этого казенного предприятия.

По его словам, первая партия была изготовлена в достаточно сложных условиях и в короткие сроки. Иностранный заказчик при подписании акта сдачи-приемки машин практически не имел к ним замечаний.

«Это результат сложной работы, проект большой не только для завода и области, но и для всего государства. Подписание контракта было весомым политическим шагом. У нас есть все возможности для выполнения проекта и мы доказали, что можем выполнять серьезные задачи», - сказал В.МАЗИН.

Он также отметил, что завод приступает к работе над второй партией БТРов в количестве 62 единицы. А сроки их передачи будут обусловлены в ходе переговоров с заказчиком.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году Украина подписала с Ираком контракт, согласно которому должна поставить до марта 2012 года 420 единиц БРТ-4. Соисполнителем контракта выступает государственное предприятие «Завод им. Малышева» (Харьков). Стоимость контракта, которым предусмотрены, в частности, поставки из Украины в Ирак самолетов Ан-32 и ремонт авиатехники, составляет 2,4 млрд. долл.