Рост ВВП в первом квартале составил более чем 5% - Азаров

Рост ВВП в первом квартале 2011 года составил более чем 5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня во время заседания Кабинета Министров.

Он отметил, что в этот период наблюдалось существенное наращивание производства в машиностроении. «Соответственно сформирован высокий спрос на услуги грузового транспорта. Только железной дорогой за І квартал текущего года было перевезено на 15% больше, чем в 2010 году», - отметил глава правительства.

Он также отметил, что значительно активизировалось возобновление строительной отрасли. В частности, об этом свидетельствует рост объема работ по завершению строительства на 15%, строительных работ - на 9%, работ по подготовке строительных участков - на 6%.

Как сообщал УНИАН, 17 марта на заседании Кабинета министров Н.АЗАРОВ сообщил, что, по предварительным данным Государственного комитета статистики, рост ВВП Украины в феврале текущего года составил 6%, в январе-феврале – 5,5%.

Справка УНИАН. По оперативным данным, рост валового внутреннего продукта в 2010 году против 2009 года составил 4,2%.

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило 15,1% по сравнению с 2008 годом.

В госбюджете на 2011 год предусмотрен рост ВВП на уровне 4,5%.