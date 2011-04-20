Фирташ: покупка северодонецкого «Азота» не нарушает антимонопольное законодательство

Глава Совета директоров Group DF Дмитрий ФИРТАШ убежден, что покупка северодонецкого «Азота» была совершена в рамках антимонопольного законодательства Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам.

Он убежден, что GROUP DF, получившая контроль над предприятием, не является монополистом на украинском рынке минеральных удобрений.

«Государство должно смотреть на это по-другому – оно должно защищать свое. А что, было бы лучше, если бы завод купили, к примеру, российские игроки?» - спросил Д.ФИРТАШ.

Говоря о дальнейших планах по консолидации химических активов компанией GROUP DF, Д.ФИРТАШ отметил, что она не ведет переговоров о приобретении «Днепроазота».

«Если бы КОЛОМОЙСКИЙ (бизнесмен Игорь КОЛОМОЙСКИЙ – УНИАН) говорил о продаже этого предприятия… Но он об этом не говорит. Поэтому никаких переговоров по этому предприятию мы не ведем".

Как сообщал УНИАН, в февраля т.г. собственник Group DF, бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ подтвердил, что Group DF приобрела ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот».

Ранее, 15 декабря 2010 г. в ходе заседания Кабинета министров председатель Фонда государственного имущества Украины Александр РЯБЧЕНКО, отвечая на просьбу озвучить официально сумму сделки, сказал, что госпакет акций ЗАО "Северодонецкое объединение "Азот" был реализован за 276 млн. грн., или 35 млн. долл.

30 марта т.г. И.КОЛОМОЙСКИЙ заявил, что Д. ФИРТАШ не вел и не ведет переговоры с ним о покупке ОАО «ДнепроАзот» (г. Днепродзержинск, Днепропетровская обл.).

При этом И.КОЛОМОЙСКИЙ сказал, что пока не собирается продавать предприятие.

Справка УНИАН. ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» (Луганская обл.) является третьим по величине в Украине производителем аммиака и одним из крупнейших в Европе химическим предприятием по производству азотных удобрений и пр.

ОАО «ДнепроАзот» (г. Днепродзержинск, Днепропетровская обл.) входит в пятерку крупнейших химических предприятий Украины. Специализируется на выпуске аммиака, карбамида, продуктов хлорной группы.