Фирташ примет участие в тендерах по покупке российских химпредприятий

Структуры, подконтрольные бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, планируют принять участие в тендерах по покупке российских химических предприятий, производящих минеральные удобрения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам.

«Мы будем участвовать в покупке российских компаний – будем стараться купить еще пару предприятий. Удастся ли это, неизвестно – россияне борются за свою площадку», - отметил Д.ФИРТАШ.

Как сообщалось в СМИ, ранее компании Д.ФИРТАША проявляли интерес к приобретению ОАО «Минудобрения» (г. Воронеж, РФ).

Ранее в ходе заседания Союза химиков Украины Д.ФИРТАШ сообщил, что ведет переговоры о консолидации экспортной политики украинских и российских производителей минеральных удобрений на внешних рынках.

Как сообщал УНИАН, Д.ФИРТАШ взял курс на скупку химических активов в Украине, заявив о желании создать крупную химическую компанию, которая бы консолидировала все отечественные химические предприятия. В марте стало известно, что Д.ФИРТАШ купил черкасский "Азот", в сентябре 2010 было объявлено, что концерн "Стирол" вошел в Ostchem Group – химический холдинг в составе Group DF, а в начале февраля подтвердилось приобретение бизнесменом северодонецкого "Азота". В Украине Group DF контролирует также "Ринеазот". Таким образом, под контролем Д.ФИРТАША почти 70% производства аммиака в стране, около 60% – карбамида и 100% – аммиачной селитры.