АМК необходимо пересмотреть подходы к рынку азотных удобрений - Фирташ

Антимонопольному комитету Украины необходимо пересмотреть свои подходы к оценке консолидации предприятий, производящих азотные удобрения, и к рынку этой продукции в целом. Такое мнение 20 апреля высказал журналистам глава Совета директоров Group DF Дмитрий ФИРТАШ по окончании заседания Союза химиков Украины.

По его словам, сегодня всем участникам рынка азотных удобрений Украины понятно, что заводам, производящим минудобрения, необходимо объединяться. «Когда мы были все врозь, мы были никому не интересны как игроки на рынке. Сегодня с нами уже начинают договариваться», - отметил Д.ФИРТАШ, добавив: «Но у нас с Антимонопольным комитетом идет большая полемика. Я им говорю, что им нужно определиться. Вы хотите как страна быть игроком, или вы хотите играться в монополию? Мы содержим всего 3% мирового рынка (азотных удобрений - УНИАН). Какая может быть монополия? Мы показываем, что мы реально не являемся монополистами. Когда мы компания - мы имеем позицию на рынке, когда мы не компания - тогда позиции у нас нет».

В этой связи глава Совета директоров Group DF убежден, что покупка северодонецкого «Азота» не противоречит антимонопольному законодательству. «А что было бы лучше, если бы завод купили, к примеру, российские игроки? Я считаю, что государство должно смотреть на это по-другому, защищать свое. Ведь для Украины это очень важно. Поэтому, думаю, мы достигнем взаимопонимания с Антимонопольным комитетом», - подытожил Д.ФИРТАШ.

*** По мнению ряда экспертов, консолидация украинских химических активов не приведет к монополии, так как в антимонопольной практике существует понятие «границы рынка». По сути, границами рынка или рынком сбыта для компаний ДФ является не Украина, а глобальный (экспортный) рынок азотных удобрений, куда компания поставляет более 70% своей продукции. На этом глобальном рынке компания имеет долю всего 3%.

К примеру, мировой лидер по производству азотных удобрений - норвежская компания Yara, в 2010 году объявила о намерении утроить свою мировую рыночную долю с нынешних 7% до 20%, благодаря сделкам слияния и поглощения в ближайшие несколько лет.

Федеральная антимонопольная служба России 4 февраля 2011 года вполне лояльно отнеслась к слиянию компаний-производителей удобрений "Уралкалия" и "Сильвинита". Хотя данное слияние явно шло в разрез с антимонопольным законодательством РФ, так как после слияния компании фактически монополизируют рынок калийных удобрений страны. «Сделка выгодна с точки зрения международной конкурентоспособности российской экономики. Около 90% продукции компаний уходит на экспорт, и только 10% остается для внутренних российских потребителей. В результате слияния будет создан третий в мире по величине производитель хлористого калия, который будет обеспечивать 42% продаж калия на мировых рынках», - заявлял руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев.