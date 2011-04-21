Госагентство экологических инвестиций cтало распорядителем средств от продажи выбросов парниковых газов

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в дополнение № 3 к Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 250 из 387 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом вносятся изменения в дополнение № 3 к Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» в части определения Государственного агентства экологических инвестиций ответственным исполнителем и главным распорядителем средств, полученных от продажи частей установленного количества выбросов парниковых газов, предусмотренной статьей 17 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата.