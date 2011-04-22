Toyota отзывает более 300 тыс. авто RAV4 и Highlander. Проблема с подушками безопасности

Компания Toyota отзывает более 300 тысяч автомобилей RAV4 и Highlander из-за проблем с подушками безопасности.

Отзыву подлежат около 214 тысяч RAV4, выпущенные в 2007 и 2008 годах, и около 94 тысяч Highlander и Highlander HV 2008 года выпуска. Все эти автомобили были проданы в США, сообщает «Газета.ру».

Как объяснили в Toyota Motor Sales USA Inc., ремонт машин и замена каких-либо деталей будет осуществляться бесплатно.

За последние полтора года Toyota не раз отзывала автомобили из-за неисправностей подушек безопасности, педалей газа и систем торможения. Всего было отозвано около 14 млн. машин по всему миру.

Также компании пришлось выплатить правительству США 48 млн. долларов штрафа.

Кроме этого, в ее адрес поступили десятки исков от владельцев автомобильных средств.