Экология – главное направление в политике НЗФ

Генеральный директор публичного акционерного общества «Никопольский завод ферросплавов» (НЗФ), кандидат технических наук Владимир КУЦИН на Международном экологическом форуме «Довкілля України» награжден дипломом и почетным знаком оргкомитета Всеукраинского проекта «Экологія, довкілля та природокористування в Україні» за внедрение экологически безопасных, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НЗФ.

Как подчеркивают в пресс-службе, вопрос охраны окружающей среды – основополагающий в жизнедеятельности предприятия.

«Наш завод входит в пятерку мировых лидеров по производству марганцевых сплавов. Мы на 90 процентов обеспечиваем сталелитейную промышленность Украины и более 60 процентов своей продукции экспортируем в страны всех континентов мира. Это обязывает нас предпринимать самые эффективные меры в вопросах охраны окружающей среды. За последние годы благодаря внедрению целого ряда инвестиционных природоохранных проектов нам удалось более чем в три раза сократить объемы выбросов вредных веществ в атмосферу. Работа в этом направлении продолжается», - говорит В.КУЦИН.

Подтверждением его слов является тот факт, что НЗФ за последние пять лет построил три мощные современные установки очистки газов в рукавных фильтрах общей производительностью 950 тыс. м3ч. Это строительство обошлось заводу в 60 млн. грн. К примеру, год назад была сдана в эксплуатацию современная, возведенная собственными силами газоаспирационная станция (ГАС-5). Строительство этого важного объекта не прекращалось даже в кризисный период, когда было временно приостановлено производство завода. Таким образом, завершен цикл экологического строительства в ведущем цехе, где основное производство - ферросплавные печи и разливочные машины полностью обеспечены современным, высокоэффективным газопылеочистным оборудованием в рукавных фильтрах. Эффективность очистки составляет 97 процентов. Нормы выбросов в этом цехе полностью соответствуют европейским.

В минувшем году предприятие израсходовало на природоохранную деятельность около 40 млн. грн., на нынешний год ассигнования на это направление увеличены до 47 млн. грн. Сегодня на заводе ведется интенсивная работа по строительству газоочисток в рукавных фильтрах агломерационного цеха, что позволит уменьшить выбросы загрязняющих веществ на 899,9 тонн в год.

В целях улучшения состояния водного бассейна еще в минувшем году предприятие полностью ликвидировало сброс загрязненных оборотных вод. Смонтирована и введена в эксплуатацию установка для очистки ливневых сбросов с промплощадки завода. Это дало возможность очищенную воду возвращать для подпитки оборотных циклов.

Особая примета природоохранной деятельности Никопольского завода ферросплавов – переработка отходов производства. На создание эффективных технологий направлен научный потенциал завода, привлечены отраслевые НИИ, действует программа безотходного производства. Никопольские ферросплавщики впервые в отрасли внедрили собственную технологию, позволяющую брикетировать и пускать в производство мелкий отсев ферросплавов и даже вентиляционную пыль.

«Мы понимаем, что ферросплавы – техногенное производство, однако путем дальнейшей модернизации оборудования, улучшения производственных технологий, расширения экологического строительства в конечном итоге придем к полной минимизации выбросов загрязняющих веществ. Для этого у завода большой потенциал. И научный, и производственный, и инвестиционный», - отмечает гендиректор НЗФ.