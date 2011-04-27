Правительство разрешило передать в концессию «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит»

Кабинет Министров Украины внес крупнейшие на сегодняшний день государственные угледобывающие объединения Украины «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит» (оба – Луганская обл.) в перечень предприятий госсобственности, которые могут быть переданы в концессию.

Об этом сказано в постановлении правительства №443 от 4 апреля т.г., обнародованном на сайте правительства.

Согласно документу, правительство поручило Министерству энергетики и угольной промышленности, Министерству экономического развития и Министерству финансов при разработке условий конкурсов по передаче указанных предприятий в концессию предусмотреть ряд обязательных условий для концессионеров.

В частности, обязательными условиями должны быть определены увеличение объема добычи угля и производства угольной продукции, внесение инвестиций, сохранение существующих на момент заключения концессионного договора социальных гарантий, а также занятости работников, которые находятся в трудовых отношениях с предприятиями.

Напомним, в июле 2010 года «Ровенькиантрацит», «Свердловантрацит» и энергохолдинг ДТЭК, входящий в группу СКМ Рината АХМЕТОВА, заключили договор о сотрудничестве, в рамках которого донецкая компания обязалась вложить в развитие предприятий около 500 млн. грн.

Справка УНИАН. ГП «Ровенькиантрацит» – крупнейшее государственное угледобывающее предприятие, создано 1980 году. В объединение входят 27 подразделений, в том числе 5 шахт: №81 «Киевская», им. Дзержинского, им. Космонавтов, им. Фрунзе, шахтоуправление «Ровеньковское», одно шахтоуправление, а также 3 обогатительные фабрики: «Вахрушевская», «Комендантская» и «Ровеньковская».

В 2010 году объединение увеличило добычу угля по сравнению с 2009 годом на 21,9%, или 1,084 млн. тонн, – до 6,034 млн. тонн.

ГП «Свердловантрацит» создано в 1934 году. В состав предприятия входят 26 подразделений, в том числе 5 шахт с общей годовой производственной мощностью 5,25 млн. тонн рядового угля и 3 обогатительных фабрики.

В 2010 году объединение увеличило добычу угля по сравнению с 2009 годом на 9,59%, или 558 тыс. тонн, – до 6,034 млн. тонн.