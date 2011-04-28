Сегодня - Всемирный день охраны труда

Во всем мире 28 апреля отмечается как Всемирный день охраны труда. Эта дата учреждена Международной организацией труда (International Labour Organization). Идея возникла в 1989 году, когда американские и канадские рабочие впервые отметили День памяти погибших, травмированных, тяжело заболевших товарищей по работе.

Это не только день скорби и памяти о тех, кто получил увечье, погиб на производстве и уже никогда не вернется домой к своей семье. Это время активных действий к привлечению максимального внимания всех участников трудового процесса к масштабам этой проблемы, а так же к тому, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Необходимо методично и целенаправленно культивировать в обществе ответственное отношение к труду и организации рабочего места, внедрять в сознание работодателей и работников культуру безопасного труда и ответственности за свое здоровье, принять меры по повышению их информированности о наиболее распространенных профессиональных рисках и способах управления ими.

Всемирный день охраны труда установлен с тем, чтобы привлечь внимание мировой общественности к глубинам проблемы, к тому, как создание и продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте.

В Украине каждый год на производстве травмируются около 20 тыс. человек, из них почти каждый 20-й случай - со смертельным исходом. В целом, риск гибели или травмирования работников в отраслях национальной экономики значительно выше, чем в развитых европейских странах. Среди причин несчастных случаев - нарушение требований безопасности, неудовлетворительное техническое состояние производства, нарушение требований трудовой и производственной дисциплины. Из-за неудовлетворительных санитарно-гигиенических условий труда каждый год почти на 7 тыс. растет количество лиц, получивших профессиональные заболевания. Согласно статистике, в Украине самой травмоопасной является угольная отрасль.

В Украине День охраны труда отмечается ежегодно 28 апреля - во Всемирный день охраны труда. Соответствующий Указ подписал Президент Украины Виктор Ющенко в 2006 году с целью привлечь внимание общества, органов государственной власти, субъектов хозяйствования, общественных организаций к вопросам охраны труда, предотвращения несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также с целью почтить память погибших на производстве.

Риск гибели и травматизма работников на предприятиях Украины остается выше, чем в развитых странах мира. Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины, народный депутат Украины Михаил ВОЛЫНЕЦ, а также представители Международной организации труда в Украине и представители Свободного профсоюза медицинских работников.

Что касается профессиональных заболеваний, то почти 84% их приходится на предприятия угольной промышленности. В 2010 году на угольных шахтах было травмировано 4888 человек, из них смертельно – 131.

Среди основных проблем, которые приводят к несчастным случаям, – отсутствие современных средств механизации, большой объем использования ручного труда и горноспасательное оборудование, которое отработало нормативный срок эксплуатации.

«Элементарные респираторы не покупаются, а нормы запыления могут превышаться в 300 раз. Нет системы пылепоглощения и т.д. В таких условиях за полгода человек может получить силикоз или антракоз и стать инвалидом. У нас искусственно, путем указаний медицинским органам и специализированным организациям, блокируется оформление реального состояния людей, которые утратили здоровье», – отметил М.ВОЛЫНЕЦ.

Кроме того, заместитель председателя Свободного профсоюза медицинских работников Татьяна ШУДРА отметила, что медицинские сотрудники также подвергают свою жизнь опасности, в частности, при общении с пациентами высок риск заражения туберкулезом и СПИДом. Кроме того, подчеркнула Т.ШУДРА, врачи и санитары, оказывающие неотложную помощь, подвергают опасности свое здоровье и жизнь из-за частных случаев нападения на них пациентов.

«Они получают травмы головы, позвоночника, они не защищены», – отметила Т.ШУДРА.

Вместе с тем, национальный координатор проекта ЕС-МОТ по проблеме безопасности труда Ольга ЛИТВИНЮК отметила, что многие проблемы в Украине возникают из-за отсутствия культуры производства. «Украине нужно повышать и развивать культуру производства и труда. Нет у нас еще этого в стране. То, что умирают работники, то, что боятся сказать (о травмах – УНИАН), – это все культура производства», – подчеркнула она.