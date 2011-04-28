“Метинвест” возглавил Национальный бизнес-рейтинг среди металлургических и коксохимических компаний

Лидером национальной экономики в своей отрасли признана компания «Метинвест».

Как сообщили УНИАН в Торгово-промышленной Палате Украины, компания признана лидером Национального бизнес-рейтинга по результатам мониторинга более чем 1000 украинских предприятий, работающих в металлургической, коксо-химической промышленности, а также связанных с ними торгующих организаций.

Из 30 тысяч предприятий, проводящих более 300 видов деятельности, определены те, которые, по данным Государственных органов статистики, имеют самые большие объемы реализованной продукции и прибыль, а также высокую производительность труда и уровень заработной платы.

Подобные рейтинги, которые базируются на официальных данных, традиционно составляются в США и Европе. Они демонстрируют реальное положение дел в компаниях и являются одними из определяющих факторов котировки акций этих компаний.

Особенностью национального бизнес-рейтинга его организаторы называют то, что помимо объективных экономических показателей, он демонстрирует прозрачность деятельности отечественных предприятий.

«Для нас важны не только показатели прибыльности бизнеса, но и факты демонстрации социальной ответственности – объем и качество уплаты налогов, динамика роста заработной платы, реализация новых проектов. Для нас ценно то, что выбранная нами стратегия построения прозрачного и социально ответственного бизнеса находит понимание и признание», — отметил генеральный директор компании “Метинвест” Игорь СЫРЫЙ.

Справка УНИАН.Национальный бизнес-рейтинг составляется 9-й год. Его организаторы – Комитет экономического развития - союз предприятий, которые неоднократно возглавляют рейтинги по своим основным видам деятельности, и Торгово-промышленная Палата Украины, объединяющая более 8 000 предприятий и экономических организаций Украины.

Девиз «НБР»: «In factum veritas» (с лат. — «В фактах — истина»). Именно поэтому лидеры отечественной экономики определяются исключительно на основании реальных экономических показателей, которые прдоставляет Государственная статистика. Рейтинг реально показывает привлекательность предприятия для инвестора, дает информацию партнерам о состоянии дел на предприятии.

Метинвест — международная вертикально интегрированная горнодобывающая группа компаний, управляющая активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами Метинвест являются Группа СКМ (75%) и Смарт-Холдинг (25%), совместно управляющие Компанией.

В 2010 году украинские предприятия «Метинвеста» заплатили 11,062 млрд. грн. налогов и сборов, в том числе в Пенсионный Фонд 1,599 млрд. грн.