Одесский припортовый завод увеличил прибыль в 2,5 раза

ОАО “Одесский припортовый завод” в І квартале 2011 года увеличило чистую прибыль в 2,5 раза, по сравнению с аналогическим периодом 2010 годом, до 81,479 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Сообщается, что чистый доход компании увеличился на 94,4% по сравнению с аналогическим периодом 2010 года - до 1 млрд. 275,387 млн. грн., а валовая прибыль увеличилась на 26% - до 191,872 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО “Одесский припортовый завод” (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

ОАО “Одесский припортовый завод” в 2010 году увеличило чистый убыток в 35,7 раз, по сравнению с 2009 годом, до 87,169 млн. грн.