Баку. Украина и Азербайджан увеличат сотрудничество в военно-технической сфере.

Об этом сообщил Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, передает корреспондент УНИАН.

По словам И.АЛИЕВА, сотрудничество будет развиваться по нескольким направлениям, в частности, по направлению приобретения оружия, реализации совместных проектов по производству оружия, а также совместных изысканиях в этой сфере.

Кроме того, по словам И.АЛИЕВА, большое внимание будет уделяться вопросам сотрудничества в аэрокосмической сфере. Президент Азербайджана отметил, что у Украины есть большой опыт в этой сфере, а у Азербайджана - большое желание ее развивать.

«Думаю, что эти два направления будут доминировать», - сказал И.АЛИЕВ и добавил: «Не считая сотрудничества в энергетической сфере».