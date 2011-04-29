«Авиастар-СП» готов начать подготовку к возобновлению серийного производства Ан-124

Москва. Ульяновский завод «Авиастар-СП» через несколько месяцев готов начать подготовку к возобновлению серийного производства самолетов Ан-124 «Руслан».

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Москве сообщил посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО по итогам рабочей поездки в Ульяновск.

«Посещение этого завода меня убедило, что через несколько месяцев «Авиастар-СП» готов начать подготовку к серийному производству», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

По словам посла, 10-13 мая в Москве пройдет заседание подкомиссии по вопросам авиации, где планируется найти алгоритм последующей работы и определить все юридические формальности, а после этого вынести этот вопрос на рассмотрение заседания подкомитета по вопросам экономического сотрудничества на уровне премьер-министров, которое состоится в Москве 7 июня, или на 5-е заседание Межгосударственной комиссии на уровне президентов, которое запланировано на 14 июня в Киеве.

Посол отметил, что около года продолжаются переговоры экспертов на разных уровнях относительно подготовки межправительственного соглашения о возобновлении производства «Русланов».

«Специалисты «Авиастар-СП» объяснили, что если сейчас начать работу, серийное производство будет возобновлено в 2016 году. Сейчас завод ждет конкретной договоренности, межправительственного соглашения», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

Он отметил, что АНТК им. Антонова с 1991 года работала над модернизацией этого самолета.

«Сегодня фактически есть возможность производить абсолютно новую модификацию этого самолета с современной электроникой, авионикой», - сказал он.

По словам посла, «Авиастар-СП» является одним из крупнейших заводов бывшего Советского Союза и строился специально для производства «Русланов».

Как сказал В.ЕЛЬЧЕНКО, руководство «Авиастар-СП» отметило, что готово начать одновременно на своей базе производство также самолетов Ан-70.

Справка УНИАН. Российско-украинский транспортный самолет "Руслан" - крупнейший серийный транспортный самолет в мире. Самолеты строили в Ульяновске и Киеве. В 2004 году производство было приостановлено.