Пакет заказов на Ан-124 составляет 56 единиц – Ельченко

Москва. Уже сегодня пакет заказов на самолет Ан-124 «Руслан» составляет 56 единиц.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Москве сообщил посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО по итогам рабочей поездки в Ульяновск (РФ).

«На сегодняшний день подтвержден заказ на изготовление 15 самолетов двумя российскими авиакомпаниями - «Волга-Днепр» и «Полет». Также авиакомпанией «Авиалинии Антонова» и иностранными компаниями из Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта. В целом Украиной и Россией сформирован стартовый пакет заказов в количестве 56 самолетов», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

Он заметил, что интерес к Ан-124 выражает Министерство обороны РФ, кроме того, два самолета готово приобрести МинЧС России.

По словам посла, ежегодно объем заказов на грузовые крупногабаритные авиаперевозки увеличивается на 15-20%, поэтому прогнозируется, что на период до 2030 года потребность в самолетах «Руслан» составит 70 единиц.

«По предварительным оценкам, коммерческий эффект от программы возобновления производства Ан-124 составит от 3,5 до 6 млрд. долларов. При этом стоимость подготовительных работ для производства приблизительно 250 млн. долларов», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

По его словам, вклад обеих стран в этот проект составляет 50x50, поэтому в случае возобновления производства в Ульяновске Украина будет получать до половины доходов от реализации каждого самолета.

Кроме того, В.ЕЛЬЧЕНКО заметил, что существует потребность в модернизации 22 самолетов Ан-124-100, которые входят в состав Военно-воздушных сил РФ.

Посол отметил, что за предыдущие годы выпущено 56 самолетов Ан-124, из них в Украине собрано 23 единицы, и 33 - в России.

Справка УНИАН. Российско-украинский транспортный самолет "Руслан" – самый большой серийный транспортный самолет в мире. Самолеты строили в Ульяновске и Киеве. В 2004 году производство было приостановлено.