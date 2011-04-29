Производство алюминия на ЗАлКе полностью остановлено - пресс-служба

Электролизное производство первичного алюминия на ОАО «Запорожский алюминиевый комбинат» (ЗАлК) полностью остановлено 26 апреля. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

По данным пресс-службы ЗАлКа, последняя, четвертая серия электролизного производства была остановлена 26 апреля т.г., тогда как первые три серии были остановлены еще в 2009 году в связи с непредоставлением предприятию дифференцированного тарифа на электроэнергию. «Мы не просто отключили электролизное производство, мы его законсервировали, сохранив возможность повторного пуска в случае возобновления действия в отношении предприятия дифтарифа на электроэнергию», - отметила пресс-секретарь ЗАлКа Виктория ПЕЛЕШКО.

При этом на ЗАлКе категорически опровергают слухи о демонтаже оборудования и полной ликвидации комбината. «Мы продолжаем надеяться, что правительство найдет возможность предоставить предприятию экономически обоснованный тариф на электроэнергию», - сказала В.ПЕЛЕШКО.

Что касается сокращений трудового коллектива комбината, то, по ее словам, руководство предприятия делает все возможное, чтобы его работники не остались один на один с проблемой трудоустройства. «Предприятие продолжает производить алюминиевый прокат из российского сырья и, в связи с изменением технологии после остановки электролиза, на производстве проката потребовались дополнительные работники. Кроме того, с июля на предприятии будет восстановлено производство кремния, в котором также будет задействована часть освободившихся рабочих. Мы также предлагаем нашим электролизникам трудоустройство на российских предприятиях РУСАЛА. Но естественно, только на добровольных началах, и часть сотрудников согласилась переехать в Россию», - сообщила В.ПЕЛЕШКО.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля источник в РУСАЛЕ заявил о том, что к лету на предприятии может быть полностью остановлено электролизное производство. «Ситуация с дифтарифами для ЗАлКа не решена, комбинат стойко генерирует убыток, который долгое время РУСАЛ вынужден покрывать за счет других предприятий компании. В результате, для того, чтобы вывести предприятие на уровень безубыточности, РУСАЛ был вынужден поднять в марте цены на продукцию комбината. После повышения цена на продукцию оказалась неконкурентоспособной, а сама продукция - невостребованной. Теперь ЗАлК вынужден постепенно отключать электролизное производство, так как не имеет смысла выпускать продукцию, на которую в результате высокой себестоимости нет спроса», - отметил источник в российской компании.

Справка УНИАН. ОАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» (ЗАлК) – единственный в Украине производитель первичного алюминия с мощностью 100 тыс. тонн в год.

В начале 2001 г. Фонд госимущества Украины по итогам приватизационного конкурса продал 68,01% акций ЗАлКа российскому «АвтоВАЗ-Инвесту» за 70 млн. долл. Согласно договору купли-продажи, инвестор, в частности, должен был погасить кредитные обязательства завода перед "Укрэксимбанком" на 76,45 млн. долл.

В 2004 г. собственником комбината стала российская группа СУАЛ, входящая в десятку крупнейших алюминиевых компаний мира.

В 2007 г. ЗАлК перешел под контроль объединенной компании «Русский алюминий» (ОК «РУСАЛ»), созданной в марте 2007 г. путем слияния «РусАла», СУАЛа и глиноземных активов швейцарского трейдера Glencore.