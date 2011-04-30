Компании «Нортима» вернули 400 млн. грн. залога за участие в конкурсе по приватизации ОПЗ

Государственное казначейство 29 апреля вернуло ООО «Нортима» 400 млн. грн. залога, которые компания в сентябре 2009 года внесла в качестве конкурсных гарантий на приватизацию Одесского припортового завода.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникации с общественностью Секретариата Кабинета министров.

В сообщении отмечается, что еще 400 млн. грн. конкурсных гарантий другому участнику - ООО «Фрунзе-Флора» - государство вернуло до декабря 2010 года.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября 2009 года ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО «Одесский припортовый завод» в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн. В торгах приняли участие 3 компании - ООО "Азот-Сервис (Россия) (подала заявку от имени ООО "СИБУР") ", ООО "Фрунзе-Флора (Украина)” и ООО "Нортима" (Украина).

Однако комиссия Фонда госимущества Украины по приватизации Одесского припортового завода приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем конкурса по приватизации ОПЗ в связи с тем, что завод был продан по заниженной цене. Тогда залог вернули только одному участнику - компании «Азот-Сервис».

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.