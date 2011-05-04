В марте цены промышленных производителей в Европе продолжили рост

Брюссель. В марте 2011 года цены промышленных производителей выросли по сравнению с февралем 2011 года на 0,7% в еврозоне и на 1,0% во всех странах-членах ЕС (ЕС-27).

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В марте-2011 по сравнению с мартом-2010 цены производителей выросли на 6,7% в еврозоне, и на 7,4% в ЕС-27.

В марте-2011 по сравнению с февралем-2011 цены в промышленности, за исключением энергетики, выросли на 0,2% в еврозоне и в ЕС-27, цены в энергетическом секторе выросли на 1,9% в зоне евро и на 2,8% в ЕС-27. Цены полуфабрикатов выросли на 0,3% в обеих зонах, цены на товары длительного использования выросли на 0,1% в зоне евро и на 0,3% в ЕС-27, на товары краткосрочного потребления выросли на 0,3% в зоне евро и на 0,2% в ЕС-27. Цены на капитальное имущество не изменились в зоне евро, и выросли на 0,1% в ЕС-27.

Наибольший рост цен промышленных производителей в марте-2011 по сравнению с февралем-2011 зарегистрирован в Великобритании (3,0%), Дании (2,1%), Греции (1,5%) и Финляндии (1,3%). Наименьший рост цен был зарегистрирован в Венгрии и Мальте (по 0,1%), Швеции (0,2%) и Латвии (0,3%).

В марте-2011 по сравнению с мартом-2010 цены в промышленности, за исключением энергетики, выросли на 4,5% в зоне евро и на 4,6% в ЕС-27, цены в энергетическом секторе выросли на 13,0% в еврозоне и на 14,1% в ЕС-27, полуфабрикаты выросли на 7,9% в обеих зонах, товары краткосрочного потребления выросли на 2,9% в еврозоне и на 3,4% в ЕС-27, товары длительного использования выросли на 1,8% в зоне евро и на 1,9% в ЕС-27, капитальное имущество подорожало на 1,2% в еврозоне и на 1,3% в ЕС-27.

В марте-2011 по сравнению с мартом-2010 наибольший рост цен промпроизводителей зарегистрирован в Болгарии (12,1%), Нидерландах (10,8%), Великобритании (10,7%) и Румынии (9,5%).

Наименьший рост цен зарегистрирован в Мальте (0,9%), Швеции (2,9%), Словакии (3,3%) и Кипре (4,4%).

В феврале-2011 по сравнению с январем-2011 цены промышленных производителей выросли на 0,8% в обеих зонах.