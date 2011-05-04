Китайцы построят на Прикарпатье завод бесхлорных калиевых удобрений

Китайцы построят в Калуше на Прикарпатье завод бесхлорных калиевых удобрений.

Как передает корреспондент УНИАН об этом вчера на пресс-конференции в Ивано-Франковске сообщил президент китайского предприятия с иностранными инвестициями «Китпред» Дэн СЯОСЮ.

По его словам, новый завод «не будет создавать экологических проблем», а наоборот «решит те экологические проблемы, которые накопились в Калуше за последние 30-40 лет». «Мы нацелены на безотходное производство ценного удобрения, - заметил он. – Рассолы Домбровского карьера будем использовать в качестве сырья. Хочу заверить всех, что мы не только не создадим проблем, но и решим все экологические проблемы, которые существуют».

Как сообщал УНИАН, недавно глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК подписал Рамочное соглашение об общем финансировании проекта по производству бесхлорных калиевых удобрений в городе Калуш между Министерством экологии и природных ресурсов Украины, Ивано-Франковской областной государственной администрацией, предприятием с иностранной инвестицией «Китпред», Китайской инженерной компанией «Хуань инженеринг», Государственным экспортно-импортным банком КНР.

В свою очередь М.ВЫШИВАНЮК на пресс-конференции сообщил, что ориентировочная стоимость строительства будет в пределах 1,5 млрд. долл.

«Мы еще не знаем точно, сколько, - сказал губернатор. – Будет построен завод по переработке рассола и отдельно калийных удобрений и в зависимости от мощности будет определяться стоимость строительства. Это большая инвестиция».

По его словам, ориентировочно будет создано до 3 тыс. новых рабочих мест.

Согласно подписанному соглашению, Украина берет на себя подготовку всей необходимой документации и всю бумажную работу, которая должна быть готова уже до конца 2011 года. И только после завершения всех формальностей китайская сторона готова приступить к началу строительства. Китайцы обещают, что на строительство такого завода им нужно не больше 2 лет.