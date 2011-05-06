Днепродзержинск принял программу выхода из экологического кризиса

Днепродзержинский городской совет принял программу выхода города из экологического кризиса на 2011-2015 гг. с объемом финансирования более 330 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепродзержинского горсовета.

Согласно документу, указанные средства на природоохранные мероприятия обязаны выделить промышленные предприятия города. В частности, Днепровский меткомбинат им. Дзержинского планирует направить 233,8 млн. грн., «ЕВРАЗ Баглейкокс» - 35 млн. грн., «ЕВРАЗ Днепродзержинский коксохимический завод» - 500 тыс. грн.

В числе основных заданий программы - реконструкция аглопроизводства с выводом из эксплуатации устаревшего оборудования; оснащение современными очистными установками доменного производства Днепровского меткомбината, внедрение комплексных природоохранных мероприятий на коксохимических предприятиях города; разработка и внедрение автоматизированной системы комплексного мониторинга окружающей среды; создание городской автоматизированной системы управления промышленными отходами; увеличение площади зеленых насаждений.

На мероприятия по улучшению качества поверхностных и подземных вод промпредприятия суммарно направят 59 млн. грн. В том числе «ДнепрАЗОТ» - более 45 млн. грн., «Экоантилед» — более 8 млн. грн., Днепровский меткомбинат — 5 млн. грн.

Для реализации мероприятий по нормализации радиационной ситуации в городе из государственного и местного бюджета планируется выделить 2,3 млн. грн.

Реализация программы позволит сократить объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 73 тыс. тонн в год; уменьшить забор воды с Днепра на 5,8 млн. куб. м. в год; сократить объем сбросов сточных вод на 42 тыс. куб. м. в год; уменьшить сброс загрязняющих веществ на 65,9 тонн в год, расширить площадь защиты от подтопления на 23 га.

В Днепродзержинске в 2010 г. объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от всех источников загрязнения составил 121,459 тыс. тонн.