«АвтоКрАЗ» разработал новый автомобиль-самосвал КрАЗ

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) разработала конструкцию нового перспективного автомобиля-самосвала КрАЗ С18.1 колесной формулы 6х4.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

По их данным, первый экспериментальный автомобиль нового семейства был показан на параде по случаю 9 Мая, который прошел в Кременчуге, и начал использоваться.

Главной особенностью этого автомобиля является 360-сильный 6-цилиндровый рядный двигатель жидкостного охлаждения ЯМЗ-6511, соответствующий экологическому классу Евро 4. Новый силовой агрегат, выпускаемый Ярославским моторным заводом по лицензии фирмы «Renault», оборудован системой рециркуляции отработавших газов, однодисковым сцеплением MFZ 430 и механической двухдиапазонной коробкой передач 9JS200ТА.

На самосвале КрАЗ С18.1 впервые в истории Кременчугского автомобильного завода применен пластиковый интегральный капот. Новая панель приборов, рулевой механизм интегрального типа и другие конструктивные нововведения практически полностью изменили дизайн интерьера кабины.

Автомобиль КрАЗ С18.1 оборудован усиленной балансирной подвеской задних мостов и бескамерными шинами повышенной грузоподъемности.

Выпуск нового самосвала предусмотрен в различных модификациях и исполнениях с самосвальными платформами объемом 12 и 16 куб. м.

«Создание нового автомобиля КрАЗ С18.1 - важный шаг кременчугских автомобилестроителей в рамках реализации программы по созданию нового модельного ряда автомобилей КрАЗ, приведение его в соответствие с современными требованиями. Автомобиль перспективного поколения отличается от предшественников повышенной эффективностью в работе, топливной экономичностью, низким уровнем шума и вибрации», - сказано в сообщении предприятия.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

«АвтоКрАЗ» в 2010 году по сравнению с 2009 годом в 3,6 раза увеличил объемы производства автомобилей - до 1002 шт., и почти вдвое увеличил отгрузку потребителям автомобилей - до 1063 шт.

«АвтоКрАЗ» в 2011 году планирует увеличить производство в 3 раза - до 3,3 тыс. автомобилей.