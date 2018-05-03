Уолл-стрит - глубокий тыл Красной армии во Второй мировой

Как только не называли Вторую мировую - войной моторов, войной оружейников, войной технологий и стратегий, но в первую очередь она, конечно, была войной людей. Ужасающие цифры погибших на ней, безусловно, перечеркивают все остальные потери и затраты, которые понесли воюющие стороны. Но все же, вторым по важности фактором победы, после человеческих ресурсов (как бы это кощунственно не звучало), являются ресурсы экономические. Принято считать, что в победе СССР огромную роль сыграла индустриализация страны, осуществленная в начале 1930-х годов. Мол, не будь первых пятилеток с их жесточайшей плановой экономикой, и Союз остался бы аграрной страной, которая рухнула бы под натиском технически более продвинутого врага если не в 41-м, то в 42-ом точно. Таким образом делаются попытки реабилитировать плановую советскую экономику, которая, по мнению радикальных сторонником социализма, была при Сталине вполне эффективной. При этом, согласно советской историографии, которая остается привлекательной и для многих ныне здравствующих историков, роль союзников в победе над фашизмом отодвигается далеко на второй план. Не будем спорить, с военной точки зрения СССР, безусловно, принадлежит главная заслуга в разгроме фашистской Германии. Однако существует достаточно веских оснований для того, чтобы сказать - если советский солдат разгромил фашизм на поле боя, то в экономическом противостоянии с Германией победу одержали США, другими словами либеральная экономическая модель.

Один на один с экономикой всей Европы

К июню 1941 года советская промышленность была в основном сосредоточена в европейской части СССР. В результате молниеносного наступления немецкой армии большая часть этой территории оказалась оккупированной уже к концу осени 41-го. Многие предприятия удалось эвакуировать на Урал и дальше, часть оборудования пришлось просто уничтожить. Только из УССР в течение июня-декабря 41-го было эвакуировано более 500 крупных промышленных предприятий. Таким образом, к началу 1942-го советская промышленность испытывала огромный дефицит сырья и производственных мощностей в таких стратегически важных в период войны отраслях, как металлургия и машиностроение, ведь для того, чтобы развернуть производство на новом месте, требовалось время. К середине 1942 года, благодаря титаническим усилиям, удалось в предельно сжатые сроки возобновить производство эвакуированных предприятий. Тем не менее, объемы производства все равно были еще недостаточными, чтобы хотя бы минимально удовлетворить потребности фронта. Нужно было восполнять огромные потери в технике и вооружениях, понесенные советской армией в первые месяцы войны, когда танки приходилось бросать из-за отсутствия топлива, самолеты уничтожались на аэродромах сотнями, а попавшие в окружения войска сотнями тысяч сдавались в плен со всем своим вооружением и техникой.

22 июня 1941 года началась война экономик Германии и СССР, все силы которых были мобилизованы под военные нужды. В 40-м году валовый национальный продукт (ВНП) Германии оценивается в 387 млрд. долл., а СССР - в 417 млрд. долл. (данные в ценах 1990 года). Хотя Советский Союз и несколько опережал своего врага по этому показателю, но нужно учитывать, что население СССР составляло на кануне войны около 196 млн. человек, а Германии - только 80 млн. Это красноречиво свидетельствует об эффективности плановой экономики в сравнении с немецкой, которая хотя и была под жестким контролем нацистов, но, по сути, оставалась вполне рыночной. К концу 1941 года более четверти населения СССР оказались на оккупированных территориях. Около 10 млн. советских мужчин находились в действующей армии, в Германии, правда, тоже большинство сильного пола оказалось под ружьем. Но нужно помнить, что уже с 1940-го вся Европа работала на вермахт, поставляя горючее, металл, технику и продовольствие. К тому же, вряд ли кто-то будет оспаривать тот факт, что в технологическом плане Германия на десятилетие опережала СССР, а после оккупации большей части Европы она и в плане ресурсов была на очень высоком уровне. Единственным преимуществом Союза оказалась в этой ситуации огромная территория и суровый климат, позволившие задержать наступление немцев, и, конечно, возможность достаточно быстро мобилизовать многомиллионную армию в замен разгромленной в начале войны. Но солдату нужно дать винтовку и патроны, танкистам - танки, летчикам - самолеты, а к зиме первого года войны не хватало даже таких элементарных вещей, как порох и взрывчатка. По воспоминаниям участников народного ополчения, защищавшего Москву осенью 41-го, их вооружали французскими винтовками Лебель времен 1-й мировой, а патронов давали по 3-5 штук на человека. Ополченцам, и не только московским, выдавали давно снятые с вооружении РККА пулеметы Льюса и Кольта, одним словом, в ход шло все, что нашлось на складах.

В 1941 году ВНП СССР, по понятным причинам, сократился до 359 млрд. долл., а в 1942 - упал до 318 млрд. долл., тогда как ВНП Германии вырос до 412-ти и 417-ти млрд., соответственно. Если же считать совокупный ВНП Германии, воевавших на ее стороне Австрии и Италии, а так же оккупированной Франции, то получится, что в 1942-м он составлял около 705 млрд. долл. И это против 318-ти советских. Добавим сюда машиностроительный потенциал таких стран, как Бельгия, Нидерланды или Чехословакия, оккупированных немцами, а так же румынскую нефть. В этом случае соотношение получится поистине катастрофическим. Но самое печальное, что практически весь 1941-й и почти до конца 1942-го СССР сражался с Германией и ее союзниками в одиночестве, Великобритания продолжала войну в основном на море и в воздухе, иногда совершая рейды на оккупированные территории, впрочем без особого успеха. Еще англичане воевали с германо-итальянскими войсками в Северной Африке, но этого было недостаточно, чтобы оттянуть с Восточного фронта крупные силы немцев.

Тем, кто упрекнет англичан в недостаточной помощи СССР на начальном этапе войны, стоит вспомнить о том, что в 1940-м Британия после капитуляции Франции в одиночку сражалась с фашистами. В это время Советский Союз уповал на пакт Молотова-Риббентропа о ненападении и отнюдь не собирался помогать англичанам. Но тут речь не о политической подоплеке, а об экономическом раскладе, он же, как видно из приведенных выше цифр, не оставлял СССР практически никаких шансов. Оттого еще более впечатляющим выглядит подвиг советских солдат в первые годы войны. Проигрывая противнику в количестве современных вооружений и техники, а главное руководимый безграмотными стратегами, советский солдат продолжал держаться, несмотря ни на что. Но как же нужна была СССР в этой ситуации материальная помощь. И она стала поступать уже в конце сентября 1941-го. Первые поставки вооружения и техники в СССР начались из Великобритании за наличный расчет, но это была лишь капля в море, неспособная сколько-нибудь существенно повлиять на расстановку сил. Изменить их баланс могла только одна страна - США. Реально Америка вступила в войну с Германией только в октябре 1942-го, высадив десант в Марокко. Но еще в конце 41-го в войну с Германией на стороне СССР вступила экономика Соединенных Штатов. По итогам 1941 года, ВНП США составил 1 трлн. 94 млрд. долл., что более чем на 300 млрд. долл. превышает национальный продукт Германии и ее основных союзников.

«Бабло побеждает зло»

По советским фильмам про войну мы хорошо знаем о том, что в рамках ленд-лиза (англ. lend-lease - одалживать, сдавать в аренду) в период с 1941-го по 1945-ый в СССР поставлялись вооружения и военная техника. Осуществлялись эти поставки из США, Великобритании, Канады и практически сразу они были переведены с наличного расчета на арендную систему, или же оплата за поставленные материалы должна была осуществляться по окончании войны. Маршрутов было несколько, самый известный - через Атлантику, но больше техники поступило через Иран, существовал и дальневосточный коридор поставок из США. Советская пропаганда времен холодной войны старалась максимально приуменьшить значение этих поставок, почти во всех справочных материалах, публиковавшихся в СССР, отмечалось, что доля поставок по ленд-лизу составила всего лишь около 4% от объемов производства советских предприятий за весь период войны. Но даже если обратиться к мнению такой христоматийной для Советского Союза личности, как маршал Жуков, то окажется, что и во времена коммунистического режима не все были согласны с такой постановкой вопроса.

«...Нельзя отрицать, что американцы нам гнали столько материалов, без которых мы бы не могли формировать свои резервы и не могли бы продолжать войну… У нас не было взрывчатки, пороха. Не было чем снаряжать винтовочные патроны. Американцы по-настоящему выручили нас с порохом, взрывчаткой. А сколько они нам гнали листовой стали! Разве мы могли бы быстро наладить производство танков, если бы не американская помощь сталью? А сейчас представляют дело так, что у нас всё это было своё в изобилии…Без американских грузовиков нам нечем было бы тягать нашу артиллерию», - говорил Георгий Константинович Жуков, правда, только в частных беседах. (Из донесения председателя КГБ В. Семичастного Н. С. Хрущеву; гриф «совершенно секретно» // Зенькович Н.Я. Маршалы и генсеки. М., 1997. с. 161-162).

Некоторые военные историки и эксперты даже во времена застоя признавали, что не будь ленд-лиза и война закончилась бы на 1-1,5 года позже, а потери СССР возросли бы еще на несколько миллионов человек.

Рядовой советский человек, имевший представление о военной технике, так же мог сделать определенные выводы. Ведь невозможно было из советских кинохроник времен войны вырезать легендарные американские грузовики «Студебеккер», на которые устанавливались не менее легендарные реактивные артиллерийские системы «Катюша». «Студебеккеры» буксировали артиллерийские орудия, да и вообще стали едва ли не самым массовым средним грузовиком в советской армии. Союзники, в основном США, отправили в СССР около 370 тысяч грузовых автомобилей, из которых около 150 тыс. штук «Студебеккеров», что составило чуть ли не 40% всего автопарка советской армии за весь период войны. Так же часто в советских фильмах о войне фигурировали американские джипы «Виллис», на которых разъезжали советские военачальники. Всего по ленд-лизу было поставлено 50 тыс. легковых автомобилей повышенной проходимости, среди которых - «Виллисы», «Форды», «Доджи». Изредка вспоминали о самолетах, которых СССР было поставлено более 20 тысяч штук (15% от всех самолетов, использовавшихся СССР во ВМВ), среди которых - значительная часть современных на тот момент истребителей. На американском истребителе «Аэрокобра» довольно продолжительное время летал прославленный советский асс Покрышкин. Еще реже вспоминали о ленд-лизовских танках, которые, правда, обязательно ругали, особенно доставалось американскому M3 «Ли» и британскому «Матильда». Но только после развала СССР стали появляться мемуары советских танкистов, такие как книга «Танкист на «иномарке» Дмитрия Лозы, в которой он очень тепло вспоминает о том, как воевал на американском «Шермане». Начиная с конца 1941 года по лето 1945-го, Советский Союз получил около 12,9 тыс. танков, что составило приблизительно 12% всей бронетехники советской армии. К концу войны поставки танков стали не так уж и важны, но вот до 1943-го советская армия очень в них нуждалась. Есть оценки экспертов о том, что в период войны 100% бронетранспортеров (не путать с бронеавтомобилями) составляли ленд-лизовские в количестве 7 тыс. 185 штук, просто в СССР этот вид техники не производился. Было получено 8 тысяч тракторов-тягачей, 90 тысяч транспортных судов и 105 противолодочных кораблей.

В Советском Союзе только к концу войны началось производство собственных радиолокационных систем, поэтому 445 радиолокаторов, поставленных по ленд-лизу союзниками, были очень существенной помощью. За годы войны в СССР было изготовлено всего 13 тысяч мотоциклов, а по ленд-лизу поставлено 35 тыс. «Харлей Девидсон» и «Индиан». Автоматического стрелкового оружия (пулеметов и пистолетов-пулеметов) было получено более 131 тыс. штук, зенитных орудий - около 8 тысяч штук, а противотанковых - 8 тысяч. На советские танки ставились английские рации, а 50% общего количества использованного в ходе войны авиационного бензина было поставлено советским ВВС так же из Великобритании и США. Всего же было поставлено 2,7 млн. тонн различных нефтепродуктов, 125 тысяч тонн пороха и более 220 тысяч тонн взрывчатки. Но это все, так сказать, сугубо военное оборудование и расходные материалы, да и то далеко не полный их перечень.

Важно не забывать о том, что продовольствия было поставлено такое количество, что его было достаточно по существовавшим тогда нормам снабжения Красной армии на 10-миллионов человек в течение 1600 суток. Вторая мировая война для СССР длилась 1418 суток, а максимальная численность советской армии в период войны не превышала 11,4 млн. человек. Трудно переоценить значение этого продовольствия, помня о том, какими голодными были военные годы. Американская тушенка и яичный порошок без преувеличения спасли не один десяток, а может и сотен тысяч жизней. Сюда же стоит отнести и медикаменты, количество поставок которых составило около 80% советского производства военного времени.

С 1941-го по 1945-й союзники отправили в СССР 106 млн. тонн хлопка, 49,8 млн. тонн кожи и 15,4 млн. тонн пар армейских ботинок. Все это тоже очень важные вещи, ведь хорошо одетый солдат воюет лучше, чем в дырявых ботинках.

Но есть и такой малоизученный аспект ленд-лиза, как поставки станков для оборонных предприятий, без которых было бы очень затруднено производство советской военной техники, а некоторых ее образцов и вообще невозможно. Пусть советских танков за время войны было произведено в 7 раз больше, чем получено по ленд-лизу, но зато многие из них получили американскую или канадскую броню. В советских самолетах использовался американский алюминий, добавить тут еще можно довольно многое, но, пожалуй, остановимся на этом.

Вслед за историками и экспертами повторим, что ленд-лиз, безусловно, помог сохранить жизни сотням тысяч советских солдат и мирных жителей, а может быть даже миллионам. Вместе с тем ленд-лиз не стал решающим фактором победы над фашизмом, это, в первую очередь, заслуга граждан огромной страны под названием СССР. Тем не менее, финансисты с Уолл-стрит, создавшие настолько эффективную экономику, которая позволила обеспечить всем необходимым не только армию США, но и серьезно помочь армиям Великобритании, СССР и других членов антигитлеровской коалиции, заслуживают всяческого уважения.

И заплатить забыли, и спасибо тяжело дается

Вспоминать сегодня советское утверждение о том, что ленд-лиз составлял всего 4% общих объемов производства вооружений и военной техники, - обычное бахвальство и неблагодарность, если не сказать хуже. Нормальный советский человек, который на самом деле был русским, украинцем, белорусом, евреем, казахом или грузином, никогда не имел привычки забывать помощь, оказанную в трудную минуту. И люди, в большинстве своем, вспоминали о ленд-лизе с благодарностью, не пытаясь высчитать, сколько процентов и от чего он составлял, это была задача идеологических работников. Эти «товарищи» много написали о том, что СССР платил за «плохие» танки и «устаревшие» самолеты золотом. Но как выясняется, помощь, оказанная США, была почти безвозмездной. Всего в рамках программы ленд-лиза СССР было поставлено техники оборудования и материалов на сумму 11,7 миллиарда долларов (около 140 млрд. долл. в современных ценах). Часть военной техники, уцелевшая в боях, после окончания войны была возвращена американцам или пущена под пресс, в соответствии с подписанными договорами, но часть так и осталась в Союзе. После длительных и сложных переговоров, проходивших сразу после войны, американцы согласились на выплату компенсаций только за поставки невоенного оборудования. Но началась холодная война и СССР, выражаясь современным сленгом, «ушел в отказ». После смерти Сталина переговоры возобновились, но не слишком успешно. В 1972 году США предъявили СССР скорректированный счет в оплату ленд-лиза в размере всего 700 млн. долл., что с учетом инфляции составляло совсем смешную сумму. Но и тут советское руководство не сочло политически целесообразным рассчитаться с капиталистами. Уже 1990 году вопрос об оплате был снова поднят на переговорах, в которых фигурировала все та же цифра - 700 млн. долл., и также без учета инфляции. Последние упоминания в СМИ о выплате долгов по ленд-лизу относятся к концу 2000-х годов, из них следует, что Россия как правопреемник СССР по прежнему должна США около 100 млн. долл. Хотя, возможно, она уже и расплатилась.

P.S. Сегодня в России, да и в Украине тоже, опять модно рассуждать о том, что победа над Германией едва ли не единоличная заслуга СССР. В РФ тема Победы стала практически основным стимулятором национальной гордости. Иногда просто смешно видеть немецкие автомобили престижных марок Мерседес или БМВ, декорированные к 9 мая георгиевскими ленточками, не менее странно выглядят они и на детских колясках или гламурных женских сумочках. Но это, как говорится, кто на что учился. Мы же в заключение приведем курьезный пример показного патриотизма, касающийся «малозначимого» ленд-лиза. Многие, наверное, видели наклейки на автомобили ко Дню Победы, у нас их не очень много, зато в России выбор широк. Так вот, представьте себе, что едет по дороге автомобиль, а на заднем стекле крупная надпись «Спасибо деду за победу!», в дополнение изображен истребитель времен войны с красными звездами на крыльях. Тут же пояснительная надпись - Як-3, только вот знающие люди безошибочно угадывают в нем отнюдь не отечественный Як, а поставленный по ленд-лизу американский “Киттихок” П-40. Ну, есть у этих двух самолетов определенное сходство, что тут поделаешь…

Антон Лосев (УНИАН)