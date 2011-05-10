В 2011 году «Метинвест» инвестирует в развитие своих ГОКов почти 5 млрд. грн.

В текущем году компания «Метинвест» инвестирует в развитие горно-обогатительных комбинатов (ГОК), входящих в состав Горнорудного дивизиона «Метинвест», почти 5 млрд. грн.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании, переданном УНИАН.

Согласно пресс-релизу, выделенные на развитие средства распределены следующим образом:

Северный ГОК получит 2 млрд. 580 млн. грн., Ингулецкий ГОК – 1 млрд. 350 млн. грн., а Центральный ГОК - 900 млн. грн.

Инвестиционная программа Северного ГОКа предусматривает модернизацию обжиговых машин, модернизацию и комплексную автоматизацию обогатительной фабрики, строительство циклично-поточной транспортной схемы Первомайского карьера, приобретение основного горнотранспортного оборудования.

Основной акцент инвестиционной программы Ингулецкого ГОКа – увеличение объемов флотационного концентрата до 7 млн. т. за счет ввода в эксплуатацию второго пускового комплекса магнитно-флотационной доводки концентрата (IV квартал 2011 г. – завершение реализации проекта). Также в плане комплексная автоматизация обогатительного передела и реализация проектов экологической направленности.

На Центральном ГОКе запланированы экологические мероприятия, связанные с развитием шламового хозяйства, и строительство нового дробильно-перегрузочного комплекса.

«Целевые параметры качества сырья наших ГОКов максимально приближены к мировым стандартам и ориентированы, прежде всего, на сталеплавильный передел Группы «Метинвест». Инвестиции этого года будут направлены на расшивку «узких мест» и решение качественных задач, укрепление обогатительного передела и снижения воздействия на окружающую среду. Мы убеждены, что сбалансированный подход в части развития технологий и ответственного отношения к ресурсам поможет нам достичь наилучших результатов в кратчайшие сроки», - цитирует пресс-служба «Метинвест» слова директора Горнорудного дивизиона компании Николая ИЩЕНКО.

Как отмечается в пресс-релизе, с 2006 года «Метинвест» вложил более 7 млрд. 500 млн. грн. в модернизацию ГОКов в рамках долгосрочной инвестиционной программы, которая предполагает непрерывное повышение эффективности и развитие производства.

Справка УНИАН. «Метинвест» является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами «Метинвест» являются Группа СКМ (75%) и Смарт-Холдинг (25%) совместно управляющие Компанией.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» - управляющая компания Группы «Метинвест»