КрАСЗ уменьшил производство легковых автомобилей на 27,3%

Кременчугский автосборочный завод (КрАСЗ) в январе-апреле 2011 года по сравнению с соответствующим периодом 2010 года уменьшил производство легковых автомобилей на 27,3% - до 2 тыс. 330 автомобилей.

Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном агентству УНИАН.

По данным предприятия, завод работает в зависимости от поставок комплектующих и заказов.

В январе-апреле 2010 года завод произвел 3 тыс. 207 автомобилей.

Справка УНИАН. Кременчугский автосборочный завод был основан в 1995 г. Мощности КрАСЗ позволяют ежегодно производит около 40 тыс. автомобилей – легковых и грузовых, автобусов.

"Кременчугский автосборочный завод" в 2010 г. увеличил выпуск автомобилей в 1,7 раза - до 6 тыс. 341 автомобилей.