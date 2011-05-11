Метпредприятия сократили отрицательный финрезультат на 36%

Металлургические предприятия Украины по итогам первого квартала 2011 года сократили отрицательный финансовый результат до налогообложения на 36%, или 0,9 млрд. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 1,6 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ сегодня на балансовом совещании представителей предприятий ГМК в Днепропетровске.

По его словам, рентабельность металлургической отрасли за 3 месяца 2011 года составила «минус» 2,5% против «минус» 8,5% по итогам 3 месяцев 2010 года.

Гендиректор «Металлургпрома» сообщил, что некоторые предприятия улучшили свои финансовые показатели. В частности, ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» получил 601 млн. грн. доналоговой прибыли против 17 млн. грн. по итогам I квартала 2010 года.

С положительным финрезультатом до налогообложения I квартал 2011 года завершили также комбинат «Запорожсталь» (+55 млн. грн.) и «Днепроспецсталь» (+76 млн. грн.), тогда как по итогам января-марта прошлого года оба предприятия получили существенный доналоговый убыток.

Доналоговую прибыль в сумме около 20 млн. грн. получил Донецкий метзавод, который в январе-марте прошлого года имел незначительный доналоговый убыток.

Комбинат «Азовсталь» сократил отрицательный финрезультат с 711 млн. грн. в январе-марте 2010 года до 308 млн. грн. в январе-марте 2011 года.

Вместе с тем, финрезультат ММК им. Ильича ухудшился с «минус» 42 млн. грн. в I квартале 2010 года до «минус» 489 млн. грн. в I квартале текущего года.

«По метпредприятиям есть изменения, но в целом отрасль пока не выходит на положительный финрезультат», – подчеркнул В.ХАРАХУЛАХ.