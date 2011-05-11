Задолженность по возмещению НДС метпредприятиям выросла на 720 млн. грн.

Задолженность государства по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) металлургическим предприятиям за первый квартал 2011 года увеличилась на 720 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ сегодня на балансовом совещании представителей предприятий ГМК в Днепропетровске.

По его словам, если на 1 января 2011 года объем НДС к возмещению металлургической отрасли составлял 6,13 млрд. грн., то на 1 апреля 2011 года он вырос до 6,85 млрд. грн.

В.ХАРАХУЛАХ отметил, что самая сложная ситуация с задолженностью по возмещению НДС сохраняется на «АрселорМиттал Кривой Рог». По его данным, если на 1 января т.г. долг по НДС перед АМКР составлял 1,965 млрд. грн., то на 1 апреля 2011 года – уже 2,75 млрд. грн.

По данным В.ХАРАХУЛАХА, по другим предприятиям существенных изменений с возмещением НДС также не произошло.